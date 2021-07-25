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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Происшествия
26 июля 2021, 11:05

У Дніпрі померла дитина після купання у фонтані

У Дніпрі помер 4-річний хлопчик, який напередодні послизнувся і впав під час гри в одному з фонтанів у міському сквері "Прибережний". Про це в неділю, 25 липня, пише Інформатор.

На відео з камер спостереження видно, що хлопчик бігає у воді, але в якийсь момент падає. Мати хлопчика відразу підбігла, підняла його на руки і віднесла на лавку.

Пізніше до місця НП під'їхала карета швидкої та дитину відвезли в обласну клінічну лікарню.

Як пише видання, дитина могла впасти на сосок фонтану, через що отримала серйозні пошкодження в районі промежини.

Відомо, що хлопчика прооперували. Медики добу намагалися стабілізувати його стан, але дитина померла.

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