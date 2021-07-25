США розглядають нові санкції проти Білорусі

26 июля 2021, 12:08

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає введення нових економічних санкцій проти Білорусі та Олександра Лукашенка після візиту лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської. Про це повідомляє The Washington Post у неділю, 25 липня.

Білоруський політичний радник заявив, що нові санкції будуть доповнювати заходи, запроваджені адміністрацією раніше в 2021 році, і будуть спрямовані на подальшу ізоляцію Олександра Лукашенка.

За словами старшого радника Тихановської Франка Віакоркі, чиновники Держдепу повідомили про свій намір ввести нові санкції, зокрема, щодо білоруського калійного і нафтового секторів, близьких до Лукашенка, а також є важливою частиною економіки країни.

У свою чергу самі офіційні особи США не стали обговорювати терміни і цілі нових санкцій.

"Ми не збираємося випереджати конкретні дії. Але я скажу, що ви можете очікувати, що Сполучені Штати, разом з нашими партнерами і союзниками, і надалі вимагатимуть від режиму Лукашенка відповідальності за його дії, в тому числі за допомогою санкцій", - сказав представник адміністрації Байдена.