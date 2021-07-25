Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
26 июля 2021, 12:08

США розглядають нові санкції проти Білорусі

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає введення нових економічних санкцій проти Білорусі та Олександра Лукашенка після візиту лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської. Про це повідомляє The Washington Post у неділю, 25 липня.

Білоруський політичний радник заявив, що нові санкції будуть доповнювати заходи, запроваджені адміністрацією раніше в 2021 році, і будуть спрямовані на подальшу ізоляцію Олександра Лукашенка.

За словами старшого радника Тихановської Франка Віакоркі, чиновники Держдепу повідомили про свій намір ввести нові санкції, зокрема, щодо білоруського калійного і нафтового секторів, близьких до Лукашенка, а також є важливою частиною економіки країни.

У свою чергу самі офіційні особи США не стали обговорювати терміни і цілі нових санкцій.

"Ми не збираємося випереджати конкретні дії. Але я скажу, що ви можете очікувати, що Сполучені Штати, разом з нашими партнерами і союзниками, і надалі вимагатимуть від режиму Лукашенка відповідальності за його дії, в тому числі за допомогою санкцій", - сказав представник адміністрації Байдена.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: