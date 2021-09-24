Українці отримали понад 12 млн щеплень від COVID

25 сентября 2021, 09:00

В Україні за останню добу вакцинували від коронавірусу COVID-19 ще 159 004 особи. Це трохи більше попереднього показника. Загальна кількість введених щеплень перевищила 12 млн, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в суботу, 25 вересня.

Вчора першу дозу отримали 96 885 осіб, повністю імунізовані - 62 112 осіб. Протягом доби працювали 966 мобільних бригад, 2 977 пунктів щеплення, 345 центрів вакцинації.

У п'ятницю найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 84 767. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 47 324 і AstraZeneca - 26 913. Препарат фірми Moderna взагалі не був задіяний.

З початку прищеплювальної кампанії вакциновано 6 783 032 особи, з них отримали одну дозу - 6 720 913 осіб, повністю імунізовані й отримали дві дози - 5 418 078 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 12 138 989 щеплень.