Доба на Донбасі: 14 обстрілів, ЗСУ без втрат

25 сентября 2021, 10:00

На Донбасі за минулу добу значно зросла інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення. Сепаратисти 14 разів порушили режим тиші. Втрат серед українських військових немає, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у ранковому зведенні в суботу, 25 вересня.

Так, у напрямку Новолуганського ворог двічі здійснив прицільний обстріл, використовуючи ручні протитанкові гранатомети і заборонені міномети калібру 82 мм і 120 мм.

Також міномети калібру 120 мм були задіяні проти ЗСУ поблизу Верхньоторецька, при цьому було випущено 17 мін.

Неподалік Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів зі станкових протитанкових гранатометів.

У бік Лебединського та Новозванівки ворог вів численні обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Сепаратисти відкривали щільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Водяного і чотири рази поблизу Золотого-4.

Крім того, біля населених пунктів Водяне і Широкине були застосовані безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17.

Також в напрямку Нью-Йорка було здійснено дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

Військовослужбовці Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Протягом поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку сепаратистів не зафіксовано.