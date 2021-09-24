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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
25 сентября 2021, 11:00

В Україні понад 8 тисяч нових COVID-випадків

В Україні за минулу добу зафіксовано 8 267 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Приріст сповільнився після чотирьох днів зростання, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в суботу, 25 вересня.

"Серед нових випадків: дітей - 715, медпрацівників - 157. Також за минулу добу: госпіталізовано - 2 035 осіб; летальних випадків - 133; одужала - 2 821 особа", - йдеться в повідомленні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 387 550 осіб, видужали 2 243 209 осіб, летальних випадків - 55 557.

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