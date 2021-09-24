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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Происшествия
25 сентября 2021, 12:00

Російські літаки залетіли в заборонену зону навчань ЗСУ

Літаки-розвідники РФ порушили порядок використання повітряного простору, неодноразово залітаючи в заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань. Про це в п'ятницю, 24 вересня, повідомили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що судна типу Су-24МР і Іл-20 помітили в районі проведення бойових стрільб зенітних ракетних військ ЗС і військ ППО Сухопутних військ ЗСУ в акваторії Чорного моря.

"Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети", - уточнили в командуванні.

Таким чином, резюмували в українській армії, Росія "влаштувала провокацію і наразила на небезпеку своїх військових льотчиків".

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