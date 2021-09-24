Шмигаль анонсував розширення іпотечної програми

25 сентября 2021, 13:00

Глава уряду Денис Шмигаль у п'ятницю, 24 вересня, провів нараду із представниками банківського сектора. В ході зустрічі її учасники обговорили, серед іншого, програми іпотечного кредитування, повідомила прес-служба прем'єр-міністра.

Під час переговорів глава Кабміну підкреслив важливість посилення інвестиційної складової програми Доступні кредити 5-7-9% і зобов'язав Мінфін спільно з керівниками областей опрацювати механізми її вдосконалення.

"Наше завдання - щоб програмою доступних кредитів активніше користувалися підприємці, які створюють робочі місці і стимулюють розвиток економіки", - сказав Шмигаль.

Крім того, він констатував ефективність президентської програми Доступна іпотека 7% і закликав до її розширення.

"На сьогодні іпотечні кредити видають уже 17 банків. Підписано 847 кредитних договорів на загальну суму понад 722 млн грн. Програма працює, і ми повинні розвивати її далі - не тільки в містах-мільйонниках, але і в невеликих містах, - щоб більше українців могли отримати доступне і якісне житло", - сказав прем'єр.