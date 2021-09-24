Головний епідеміолог Швеції назвав вірною відмову від карантину

26 сентября 2021, 18:00

Рішення влади Швеції відмовитися від самоізоляції з приходом пандемії коронавірусу було в основному вірною стратегією, оскільки дозволила пережити перші хвилі з низькою надлишковою смертністю. Про це заявив в інтерв'ю порталу Unherd головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл, пише РБК 26 вересня.

Тегнелл погодився, що "потенціал поширення виявився більше", ніж очікувала влада Швеції.

"Однак багато скандинавські країни постраждали від цього набагато сильніше. Якщо подивитися, наприклад, на надлишкову смертність, в Швеції справи йдуть зовсім не погано, за цим показником країна знаходиться на четвертому чи п'ятому місці з кінця в ЄС", - сказав він.

Єдиним способом "розумно" контролювати поширення коронавірусу Тегнелл вважає вакцинацію. "Насправді, схоже, іншого шляху немає", - каже епідеміолог.

Однак навіть за допомогою вакцинації повністю позбутися від коронавірусу не вдасться, наголосив він.

"Ми з самого початку намагалися довести, що це хвороба, з якою ми повинні навчитися жити. І таку позицію займають все більше країн, оскільки навіть з ідеальною вакциною ми можемо контролювати, але не викорінити її", - розповів Тегнелл.

На його думку, людям, ймовірно, "доведеться змиритися" з тим, що в майбутньому "по кілька випадків COVID-19 в лікарнях" будуть такою ж нормою, як "кілька випадків грипу або інших захворювань", які людство не навчилося повністю контролювати.

З початку пандемії в Швеції зареєстрували 1,15 мільйона хворих на COVID, з яких померли 14,8 тисяч. За даними порталу Wordometer, в країні на один мільйон жителів припадає 1452летальні випадки від коронавірусу. Для порівняння, в сусідніх Норвегії, Фінляндії і Данії цей показник становить 155, 191 і 454 смерті на мільйон.

Настільки велика різниця викликала критику щодо влади Швеції. Причиною високої смертності називали майже повну відсутність в країні обмежень, в тому числі обов'язкової самоізоляції. Тегнелл також визнавав, що влада повинна була прийняти більш жорсткі заходи.

Сильною стороною шведського підходу він називає упор на особисту відповідальність громадян. На це звернули увагу і у Всесвітній організації охорони здоров'я.