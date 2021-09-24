Чиновницю звільнили за критику COVID-паспортів

26 сентября 2021, 11:00

У Нідерландах звільнили члена Кабінету міністрів Мону Кейзер, яка поставила під сумнів доцільність COVID-паспортів. Таку заяву вона зробила все через кілька годин після того, як вони були введені. Про це в суботу, 25 вересня, повідомляє The Guardian.

Зокрема, Кейзер під час інтерв'ю газеті Telegraaf засумнівалася в обгрунтованості вимог COVID-сертифікатів, які тепер необхідно пред'являти в розважальних закладах, в барах і ресторанах.

За її словами, все складніше стає пояснювати людям, чому сертифікати потрібні в одних місцях і не потрібні в інших. Вона зазначила, що слід задуматися над тим, як організувати процес інакше.

Ця заява не сподобалося її колегам. Рішення про звільнення чиновниці прийняв прем'єр Марк Рютте, воно було також підтримане міністром економічних відносин і клімату та іншими членами уряду.

Рішення про звільнення вступає в силу негайно.

Починаючи з суботи, 25 вересня, в Нідерландах скасували значну кількість коронавірусних обмежень, однак доказ вакцинації проти COVID-19 стало обов'язковим для відвідування барів, ресторанів, театрів та інших місць.