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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
26 сентября 2021, 12:00

Військові України та США спільно десантувалися

В рамках багатонаціональних навчань Rapid Trident - 2021 відбулося спільне десантування десантно-штурмових військ Збройних сил України, військовослужбовців США та інших підрозділів країн-партнерів. Про це в суботу, 25 вересня, повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ на своїй сторінці в Facebook.

"Десантування відбувалося з військово-транспортних літаків ЗС США С-130 Геркулес, із застосуванням американських десантних парашутних систем Т-11 з висоти 400 метрів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напередодні особовий склад, який вже має чималий досвід десантування з вітчизняних десантних парашутних систем і різних типів літальних апаратів Збройних Сил України, пройшов відповідну допідготовку під керівництвом інструкторів ЗС США.

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