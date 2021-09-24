Серед осіб, які штурмували Капітолій, був інформатор ФБР - ЗМІ

26 сентября 2021, 13:00

Під час штурму Капітолію, де засідає Конгрес США, серед членів ультраправого руху Proud Boys знаходився інформатор ФБР, повідомляє газета New York Times 26 вересня з посиланням на джерела.

Інформатор повідомляв ФБР про те, що відбувається біля будівлі конгресу, говорить співрозмовник видання. За версією інформатора, представники Proud Boys в основному слідували за натовпом прихильників Дональда Трампа, оскільки заздалегідь не розробляли план штурму.

Інформатор розповідав своєму куратору з ФБР, що зустрівся з ними біля монумента Вашингтону в день штурму, дійшов до Капітолію і бачив, як натовп увірвався в будівлю. Потім він увійшов у Капітолій, нікого не чіпав і нічого не ламав, пізніше він залишив будівлю конгресу через вікно.

NYT пише, що інформатор почав співпрацювати з ФБР в липні 2020 року і був знайомий з декількома членами одного з відділень Proud Boys, в тому числі з тими, кого потім звинуватили в нападі.

У ФБР також був додатковий інформатор, пов'язаний з іншим відділенням Proud Boys, яке брало участь в розграбуванні Капітолію, додало джерело NYT.

Заворушення в Капітолії сталися 6 січня через невдоволення прихильниками Трампа процесом підрахунку голосів і результатами президентських виборів. У підсумку перемогу здобув демократ Джо Байден.

У день штурму конгрес повинен був затвердити результати голосування американців. Протестувальників силовики розганяли за допомогою сльозогінного газу, кийків і вогнепальної зброї. В результаті зіткнень загинули п'ятеро людей, в тому числі офіцер поліції. Після тих заворушень ФБР завело близько 160 справ.