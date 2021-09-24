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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
26 сентября 2021, 15:00

У ЗСУ розповіли, як використовують турецькі дрони

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний назвав застарілою інформацію про те, що куплені в Туреччині бойові безпілотники Bayraktar знаходяться на складах, пише Радіо Свобода 26 вересня.

"Станом на зараз Bayraktar знаходяться там, де і потрібно бути, і там, де їм найбільше необхідно бути. Тому на складах їх немає на сьогодні жодного. Вони розосереджені по аеродромах і виконують завдання, в тому числі бойові", - сказав Залужний в інтерв’ю виданню.

На уточнююче запитання, чи можуть вони бути на лінії фронту, головнокомандувач відповів: "Там, де треба".

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