Замах на Шефіра допоміг розкрити іншу справу

Під час обстеження території в справі про замах на помічника Президента Сергія Шефіра під Києвом у лісі виявили тіло зниклої людини. Про це в п'ятницю, 24 вересня, повідомляє УНН з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
"Під час прочісування лісу розкрили інший злочин - знайшли повішеного хлопця, який зник кілька місяців тому під час велопрогулянки", - сказав співрозмовник агентства.
Триває судово-медична експертиза тіла, яке було знайдено.
Розглядаються такі версії, як самогубство і насильницька смерть.