Замах на Шефіра допоміг розкрити іншу справу

27 сентября 2021, 09:30

Під час обстеження території в справі про замах на помічника Президента Сергія Шефіра під Києвом у лісі виявили тіло зниклої людини. Про це в п'ятницю, 24 вересня, повідомляє УНН з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Під час прочісування лісу розкрили інший злочин - знайшли повішеного хлопця, який зник кілька місяців тому під час велопрогулянки", - сказав співрозмовник агентства.

Триває судово-медична експертиза тіла, яке було знайдено.

Розглядаються такі версії, як самогубство і насильницька смерть.