Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
27 сентября 2021, 09:30

Замах на Шефіра допоміг розкрити іншу справу

Під час обстеження території в справі про замах на помічника Президента Сергія Шефіра під Києвом у лісі виявили тіло зниклої людини. Про це в п'ятницю, 24 вересня, повідомляє УНН з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Під час прочісування лісу розкрили інший злочин - знайшли повішеного хлопця, який зник кілька місяців тому під час велопрогулянки", - сказав співрозмовник агентства.

Триває судово-медична експертиза тіла, яке було знайдено.

Розглядаються такі версії, як самогубство і насильницька смерть.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: