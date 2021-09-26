Житель В'єтнаму потрапив до в'язниці за розповсюдження COVID-19

27 сентября 2021, 14:00

Жителя В'єтнаму Фан Ван Хоа засудили до 30 місяців в'язниці за поширення коронавірусу. Про це 26 вересня повідомило видання VnExpress.

Відзначається, що 6 липня 39-річний чоловік приїхав до рідного міста Фанранг-Тхапчам з Хошиміну, порушивши коронавірусні обмеження в регіоні. Він не повідомив про прибуття до відповідних органів, щоб виконувати режим самоізоляції.

Хоа вільно пересувався по місту і навіть відвідав поминки.

Через вісім днів чоловік звернувся в лікарню зі скаргами на жар і біль у горлі. В ході обстеження у в'єтнамця виявили коронавірус і він був госпіталізований.

Пізніше з'ясувалося, що Фан Ван встиг заразити ще чотирьох осіб.

Народний суд міста Фанранг-Тхапчам визнав Хоа винним у розповсюдженні небезпечних інфекційних захворювань і засудив до 30 місяців тюремного ув'язнення.