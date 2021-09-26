Лабораторно підтверджено 67 нових випадків COVID-19 в області. Від ускладнень померло ще троє хворих

27 сентября 2021, 16:00

Географія виявлених захворювань:

Лисичанськ – 34, Сєвєродонецьк – 11, Креміна – два, Новоайдар – 12, Попасна – п’ять, Сватове – три.

За весь час досліджень в області діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 32 593 випадках.

Одужали – 27 786 (за останню добу – шість), лікуються – 3 732 (390 – стаціонарно, 3 381 – амбулаторно).

Слід зазначити, що за час поширення цього вірусу в області захворіло 1 648 дітей віком до 17 років. З них одужали – 1 258.

Рівень захворюваності в області на 100 тисяч населення дорівнює 450 (при пороговому рівні – 75), рівень госпіталізації – 46,6 (при пороговому рівні 60).

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 86-річна жінка з Лисичанська, 79-річна жінка та 59-річний чоловік з Попасної.

Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померло 1 075 людей.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 27 вересня (09:00) в Україні 2 395 404 підтверджених випадки COVID-19, із них 55 720 летальних, 2 245 144 особи одужали. Загалом проведено 12 710 080 тестувань методом ПЛР. За добу зафіксовано 3 007 нових випадків; летальних – 94; здійснено 26 912 тестувань; одужали 952 особи.