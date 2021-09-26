СБУ викрила схему підробки ПЛР-тестів

27 сентября 2021, 17:30

СБУ блокувала схему підробки і збуту Міжнародного свідоцтва про вакцинацію від коронавірусної хвороби. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Повідомляється, що організував схему житель Івано-Франківської області разом зі спільницею, мешканкою сусіднього регіону. Свій "офіс" вони обладнали в приміщенні одного з туристичних агентств.

За даними слідства, зловмисники створювали копії бланків свідоцтв про вакцинацію на комп'ютері, розпечатували їх, заповнювали і підтверджували підробленими печатками.

Уточнятся, що ціна однієї фальшивки становила 1600 гривень, а щотижневий дохід становив понад 30 тисяч гривень. Учасники схеми підшукували клієнтів через туристичне агентство.

"Для більшої достовірності на підробках зазначалося, що вони нібито видані приватними і державними медичними установами Київської, Волинської, Вінницької та Чернівецької областей", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці виявили чорнові записи з "клієнтською" базою, підроблені довідки про негативні ПЛР-тести, фейкові результати лабораторних досліджень і "Міжнародні свідоцтва про вакцинацію".