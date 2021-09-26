Доба в ООС: шість порушень, у ЗСУ втрати

27 сентября 2021, 10:00

За добу, 26 вересня, сепаратисти на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в понеділок, 27 вересня.

Українські військові заявили про те, що інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла, а сепаратисти здійснювали прицільні обстріли позицій підрозділів ЗСУ.

У напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки сепаратисти застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. В районі Нью-Йорка ворог обстрілював українські позиції з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів. Увечері зі стрілецької зброї сепаратисти вели вогонь в бік Водяного, на Приазов'ї, і двічі біля Новолуганського.

Бійці ЗСУ давали адекватну відповідь на обстріли і змусили супротивника припинити вогневу активність.

"У результаті підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям, інший - вогнепальна осколкове поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої важкості. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна", - сказано в повідомленні.

З початку доби 27 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку сепаратистів не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію.