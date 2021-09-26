Кіберполіція викрила схему підробки COVID-сертифікатів

27 сентября 2021, 11:00

У Черкаській області викрили схему підробки COVID-сертифікатів. Про це повідомляє кіберполіція в понеділок, 27 вересня.

"Схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 32-річна лікар сімейної медицини спільно зі своєю 48-річною знайомою, яка виконувала роль посередниці. Фігурантка в месенджерах пропонувала громадянам отримати міжнародний сертифікат без проходження вакцинації від Covid-19. За 5 тисяч гривень медпрацівниця обіцяла внести відомості про нібито проведену вакцинацію до відповідних електронних реєстрів. Однак жінка цілеспрямовано робила помилки при внесенні даних клієнтів. У результаті, медична довідка не генерувалася в додатку Дія, а медпрацівниця видавала паперові Covid-сертифікати, завірені власною печаткою", - сказано в повідомленні.

Вдома у правопорушниць, а також у кабінеті лікаря поліція провела обшуки. Вилучено печатки, копії документів і медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати. Встановлюються особи, які скористалися послугами підозрюваних.

За фактом порушено кримінальне провадження за статтею про несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.