П'ять областей відповідають помаранчевій зоні

27 сентября 2021, 11:30

В Україні п'ять областей другий день поспіль демонструють показники помаранчевої зони карантину. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок, 27 вересня.

Показники помаранчевої зони мають Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська та Черкаська області.

У цих областях перевищено допустимий показник динаміки госпіталізацій COVID-хворих на коронавірус. Найгірше в Тернопільській області - там динаміка становить 102,2%, при нормі не більше за 50%.

Також у цих регіонах, крім Кіровоградської області, спостерігається перевищення за рівнем захворюваності на COVID-19, де лідируючі позиції займає Тернопільська область - 264, за нею йде Донецька - 228 і Дніпропетровська - 194. У той же час, норма рівня захворюваності на COVID-19 повинна становити менше 75 на 100 тисяч населення.