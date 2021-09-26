27 сентября 2021, 12:00 В Україні вакцинували ще понад 37 тисяч осіб В Україні напередодні від COVID-19 вакцинували 37 153 осіб. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок, 27 вересня. "Одну дозу отримали 21 836, людей повністю імунізовані - 15 317 осіб", - сказано в повідомленні. Протягом доби працювали 308 мобільних бригад, 1 119 пунктів і 357 центрів вакцинації. Усього з початку кампанії з вакцинації було щеплено 6 781 527 осіб, з них отримали одну дозу - 6 781 525 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 5 458 838 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього зроблено 12 240 363 щеплень. Твитнуть Загрузка... Загрузка...