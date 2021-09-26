ВООЗ відновить розслідування походження COVID-19

27 сентября 2021, 12:30

ВООЗ планує зібрати нову команду вчених, щоб відновити розслідування походження коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє The Wall Street Journal у понеділок, 27 вересня.

Представники агентства стурбовані, що час йде, аби визначити, як почалася пандемія, яка забрала вже понад 4,7 мільйона життів по всьому світу.

У нову команду увійдуть близько 20 вчених, включаючи фахівців з лабораторної безпеки та біозахисту, а також генетиків і експертів з хвороб тварин. Вчені будуть шукати нові докази походження вірусу в Китаї та інших країнах.

Зазначимо, що раніше експерти ВООЗ вже проводили схоже дослідження і навіть відвідували китайське місто Ухань. Нинішнє відновлення розслідування пов'язане з тим, що отриманих від вчених Китаю даних недостатньо, щоб відповісти на питання про походження інфекції.