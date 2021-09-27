28 сентября 2021, 15:00

У разі проведення саміту нормандської четвірки за участю канцлера Німеччини Ангели Меркель, прийняті на ньому рішення залишаться актуальними і для нового уряду ФРН. Про це у вівторок, 28 вересня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У Німеччині спадкова зовнішня політика, тому ми переконані, що навіть якщо саміт "нормандський" пройде за участі пані Меркель, то ті рішення, зобов'язання, які будуть взяті, залишаться актуальними і для нового уряду Німеччини", - сказав він.

Також він прокоментував перспективи майбутньої коаліції в Німеччині для України.

"Це буде дуже прагматичний новий німецький уряд. Він не буде антиукраїнським, Він буде, перш за все, займатися внутрінімецькими питаннями. І пан Шольц, і пан Лашет нам зрозумілі. Але найважливіше тут - якою буде коаліційна угода з лібералами і "зеленими". Якщо це буде коаліція ліберали плюс "зелені" і Християнські демократи або Соціал-демократи, то можуть бути відмінності в нюансах, але принципово, якихось різких змін я не очікую", - сказав Кулеба.