Затримали екс-чиновника бронетанкового заводу, який утік в ОРДЛО

28 сентября 2021, 15:30

Служба безпеки України затримала колишнього топ-чиновника державного підприємства Київський бронетанковий завод. У 2014 році він завдав державі збитків на 12 млн гривень, які було виділено на модернізацію військової техніки, повідомлено на сайті спецслужби у вівторок, 28 вересня.

Встановлено, що зловмисник зареєстрував кілька фіктивних підприємств у різних областях України, зокрема в столиці і Київській області. Згодом на підставі фіктивних договорів він переказував на рахунки зазначених компаній гроші, які були призначені для виконання держзамовлення. Розрахунки здійснювалися або за завищеними тарифами, або за невиконані роботи.

"Так відбувалося "виведення" бюджетних коштів, які розготівковувалися з подальшим привласненням учасниками злочинної схеми", - розповіли в СБУ.

За попередніми оцінками слідства, через майже піврічну протиправну діяльність чиновника державі завдано збитків у розмірі 12 млн гривень.

У другій половині 2014 року чоловік утік на окуповані території ОРДЛО, щоб уникнути покарання. Правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисника і затримали його, коли він перетинав лінію розмежування на КПВВ Станиця Луганська.

Колишньому посадовцю оголошено про підозру за статтями про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, службове підроблення (ч.5 ст.191 КК України).

Затриманого доставили в Дарницький районний суд Києва для обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до схеми.