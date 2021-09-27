Нацбанк сподівається на продовження програми МВФ

28 сентября 2021, 16:00

Україна буде обговорювати з МВФ продовження програми stand-by на 6-9 місяців. Про це повідомив глава Національного банку Кирило Шевченко, пише LB.ua у вівторок, 28 вересня.

"З 21 вересня в Україні у віртуальному режимі працює місія МВФ. Національний банк виконав усі структурні маяки, закріплені за установою в Меморандумі про співпрацю України з МВФ. Згідно з первинним графіком, наступний транш - 500 млн спеціальних прав запозичень, що трохи більше $700 млн. Однак, за результатами переговорів під час місії сума наступних траншів може бути скоригована", - розповів він.

Глава НБУ зазначив, що чинна програма закінчується 8 грудня і її хочуть продовжити.

"Зараз ми проводимо консультації з МВФ і сподіваємося на рішення про її продовження на 6-9 місяців. Цей термін обумовлений технічною необхідністю - саме стільки часу потрібно для того, щоб пройти всі передбачені програмою перегляди. І вже зараз, домовляючись про продовження поточної програми, Україні потрібно сідати за стіл переговорів з МВФ і обговорювати базові підходи і принципи, на яких будуть будуватися економічні зміни в наступні 3-5 років", - додав Шевченко.

Він наголосив на важливості подальшої співпраці з МВФ і сподівається, що рішення про наступний транш буде прийнято на початку листопада.