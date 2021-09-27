Синоптики зробили прогноз на жовтень

28 сентября 2021, 14:30

Середня місячна температура в жовтні 2021 року в Україні очікується в межах 7-12 градусів тепла, а в Карпатах - близько 6-7 градусів. Про це сказано в прогнозі Укргідрометцентру у вівторок, 28 вересня.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, у Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

Відзначимо, що дані багаторічних спостережень свідчать, що в жовтні середня місячна температура становить 6-13 градусів тепла, в Карпатах місцями 4-5 градусів тепла.

При цьому абсолютний мінімум температури повітря - 4-16 градусів морозу, в північних, центральних, східних областях і в Карпатах місцями 17-23 градуси морозу, на півдні Криму 0-3 градуси морозу. Абсолютний максимум температури повітря - 26-34 градуси тепла, в Криму до 35 градусів, на високогір'ї Карпат 20-21 градус.

Нарешті, середня місячна кількість опадів - 29-54 мм, місцями у Львівській, Івано-Франківській областях і горах Криму - 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття - 86-106 мм, на високогір'ї Карпат - 120-129 мм.