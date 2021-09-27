Таліби погрожували відібрати український літак

28 сентября 2021, 10:30

Таліби погрожували конфіскувати український літак під час евакуаційної операції, повідомляє New York Times.

"Протягом кількох днів таліби відмовлялися звільнити людей, яких українці сподівалися врятувати, неодноразово змінюючи умови угоди про евакуацію, вимагаючи офіційного визнання від українського уряду і в якийсь момент погрожуючи конфіскувати літак", - пише видання.

Повідомляється, що перед посадкою 16 вересня один зі старших офіцерів повідомив командиру, генералу Кирилу Буданову, що таліби гарантували, що літак зможе приземлитися в аеропорту Кабула, залишатися там без перешкод, поки евакуйовані не сядуть на борт і не полетять. Українців запевнили, що весь процес займе всього кілька годин.

Зазначається, що в підсумку українській команді знадобилося сім днів, дві поїздки в Кабул і нервові переговори з новачками і функціонерами "Талібану", перш ніж повернутися додому в Київ із 96 врятованими афганцями.

Як повідомляється, після прибуття до Кабула українського літака таліби заявили, що не допустять евакуйованих на борт без письмового звернення українського уряду в "Ісламський Емірат Афганістан".

"Це може бути витлумачено як акт визнання їхнього уряду, що ми категорично відмовляємося робити", - сказав генерал Буданов.

Після цього літак повернувся в Київ, а потім знову відправився в Кабул 19 вересня. Паралельно тривали переговори з талібами.

"Рятувальна місія майже зірвалася в середу ввечері, коли співробітники служби безпеки в аеропорту заявили, що літак повинен був вилетіти через 30 хвилин без евакуйованих, інакше буде конфіскований", - наголошується в статті.

Видання зазначає, що українські офіційні особи не повідомили подробиць про те, як саме вони вийшли з глухого кута. Вони послалися на допомогу Туреччини, Пакистану і Катару, а також на Валі Монавара, посла в Україні попереднього афганського уряду, який залишається на своїй посаді в Києві.

Нагадаємо, 23 вересня з Афганістану в Україну евакуювали 96 осіб, серед яких українці, а також особи з посвідченням на постійне місце проживання в Україні, члени їхніх сімей, особи, на повернення яких давали запити Ватикан і Канада