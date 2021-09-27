Ціна на газ в Європі вперше перевищила $1 тисячу

28 сентября 2021, 11:30

У Європі триває цінове ралі на природний газ. Вранці у вівторок, 28 вересня, на відкритті торгів ціна вперше в історії перевищила $1 тис. за 1 тисячу кубічних метрів. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на дані біржі ICE.

"На цей момент вартість жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах прискорила зростання до $1031,3 за 1 тис. куб. м", - йдеться в повідомленні.

Загальне зростання ціни газу з початку дня вже перевищило 11%.

Нагадаємо, за вчорашній день газ в Європі подорожчав на 10% і досяг 940 доларів за тисячу кубометрів.

Зараз запаси газу в ПСГ Європи на мінімумі за 10 років. В середньому вони заповнені на 72% станом на 22 вересня.

У дефіциті газу звинувачують російський Газпром. Так, український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що газовий концерн штучно створив таку ситуацію для шантажу і введення в експлуатацію Північного потоку-2.