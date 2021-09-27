В Україні проведуть аудит військового співробітництва з іншими країнами

28 сентября 2021, 11:00

З ініціативи Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в Україні буде проведено аудит стану військово-технічного співробітництва (ВТС) з іноземними державами за минулий трирічний період. Про це в понеділок, 27 вересня, інформує прес-служба РНБО.

Зазначається, що аудит проведуть "з метою поліпшення позицій України на світовому ринку озброєнь і зміцнення потенціалу держави у сфері ВТС".

РНБО доручила Кабміну в шестимісячний термін забезпечити проведення огляду ВТС України. В рамках аудиту проаналізують: ефективність військово-технічного співробітництва України з країнами світу і фактори, що впливають на це; тенденції розвитку світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки; фінансові показники експорту озброєння і військової техніки; потенціал і перспективні напрямки розвитку військово-технічного співробітництва; результати діяльності органів державного управління, підприємств, установ і організацій промисловості і науки, а також забезпечення сектору безпеки і оборони.

"На основі огляду буде розроблятися Стратегія військово-технічного співробітництва України на найближчі 5 років, яка буде подана на розгляд РНБО України", - сказано в повідомленні.