МЗС України викликало угорського посла

МЗС України у вівторок, 28 вересня, викликає посла Угорщини в Києві. Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко, пише РБК-Україна.
Він підтвердив виклик українського посла в МЗС Угорщини.
"МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, щоб донести нашу принципову позицію", - повідомив Ніколенко.
Він уточнив, що йдеться про транспортування газу в обхід України, яке підриває національну безпеку держави і енергетичну безпеку Європи; а також про те, що нова газова угода Угорщини з Газпромом завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам.
"Українська сторона вдасться до рішучих заходів для захисту національних інтересів", - заявив речник МЗС.
Зазначимо, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт сприймає реакцію Києва на газовий контракт як "порушення суверенітету і інтересів її національної безпеки".