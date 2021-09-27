МЗС України викликало угорського посла

28 сентября 2021, 12:00

МЗС України у вівторок, 28 вересня, викликає посла Угорщини в Києві. Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко, пише РБК-Україна.

Він підтвердив виклик українського посла в МЗС Угорщини.

"МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, щоб донести нашу принципову позицію", - повідомив Ніколенко.

Він уточнив, що йдеться про транспортування газу в обхід України, яке підриває національну безпеку держави і енергетичну безпеку Європи; а також про те, що нова газова угода Угорщини з Газпромом завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам.

"Українська сторона вдасться до рішучих заходів для захисту національних інтересів", - заявив речник МЗС.

Зазначимо, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт сприймає реакцію Києва на газовий контракт як "порушення суверенітету і інтересів її національної безпеки".