Франція вирішила повернути посла в США

28 сентября 2021, 13:00

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок. 28 вересня, повідомив про рішення повернути посла Франції в США Філіпа Етьєна після консультацій на тлі скандалу навколо підводних човнів, повідомляє ТАСС.

"Посол Франції повернеться у Вашингтон завтра з ясним переговорним мандатом, щоб обговорити умови відновлення (співпраці)", - сказав він.

Також Макрон заявив, що рішення Австралії проміняти договір з Парижем на угоду з Великою Британією та США не вплине на її стратегію в зоні Індійського і Тихого океанів.

"У розмові з Байденом я вже говорив, що австралійська угода не змінює стратегію Франції в Індо-Тихоокеанському просторі", - сказав Макрон.

Президент Франції додав, що діалог про взаємини зі США буде продовжено в жовтні, коли заплановано нову розмову з Байденом.

Як відомо, новий альянс AUKUS між США, Великою Британією та Австралією, який було створено 15 вересня, викликав глибоку дипломатичну кризу у відносинах його учасників із Францією.