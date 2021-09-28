Президент вшанував пам'ять загиблих у Бабиному Яру

29 сентября 2021, 13:30

Президент Володимир Зеленський у середу, 29 вересня, вшанував пам'ять загиблих у Бабиному Яру 80 років тому.

"Збереження пам'яті про Другу світову війну, зокрема про трагедію Бабиного Яру і Голокосту, - наш борг перед майбутніми поколіннями. Гідне вшанування пам'яті всіх загиблих - наш обов'язок перед минулими поколіннями. І з 2019 року ми робимо все, щоб Бабин Яр з території забуття перетворився в місце пам'яті. Гідне місце пам'яті сотень тисяч жертв, убитих у 1941 - 1943 роках", - йдеться в заяві президента.

Він зазначив, що сьогодні у всіх українських школах відбудеться Національний урок, присвячений 80-й річниці трагедії Бабиного Яру.

"Трагедія Бабиного Яру, яка сталася в Україні 80 років тому, ніколи не повинна повторитися. Ні в Україні. Ні в інших куточках Європи. Ніде в світі. Ніколи знову. Вічна пам'ять всім жертвам Бабиного Яру! Вічна пам'ять всім жертвам Голокосту! Вічна пам'ять всім жертвам Другої світової війни!" - заявив Зеленський.

Глава держави поклав квіти до пам'ятника громадянам, страченим нацистами в Бабиному Яру, і встановив лампадку до підніжжя пам'ятного знака Менора.

Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Квіти від президента також покладені до пам'ятника циганам, страченим нацистами, а також до пам'ятника українській поетесі Олені Телізі.