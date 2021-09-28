У поїзді УЗ намагалися зґвалтувати відому іллюстраторку

29 сентября 2021, 14:30

У поїзді Укрзалізниці намагалися зґвалтувати іллюстраторку Надію Кушнір, яка створила інтернет-персонажа Гуся. Про це дівчина написала в Facebook у середу, 29 вересня.

Інцидент трапився напередодні вночі.

"Сьогодні вночі в поїзді мене намагалися зґвалтувати. Спочатку чувак втирав якусь дичину, показував дружину і дитину, потім взагалі роздягнувся і моєю рукою намагався мені показати відсутність у себе пупка. Я не знаю, чому я тоді ж і не звалила з того СВ, а просто сказала, що я не хочу, не буду і що за х*ень. Далі він не затикався, але не чіпав мене", - написала Кушнір.

Однак незабаром чоловік все ж перейшов до дій і почав домагатися. Дівчина почала кричати і вибігла з гаманцем і документами до провідниці.

"Я розвернулася до стінки, він зачинив двері, стягнувши з мене ковдру, сам став на коліна і намагався розставити мені ноги і ліз цілуватися. Я почала кричати "шо відбувається", він кинувся і почав говорити, шо вже нічого не відбувається, хапнула сумку з гаманцем і документами і погнала до провідниці", - додала Надія.

При цьому провідниця байдуже відреагувала на інцидент, а пасажири сусідніх купе ніяк не відреагували на крики жінки.

"Там (у провідниці, - ред.) я отримала порцію "чого ви відразу не сказали?!" (Коли це відразу, ось відразу, і я тут). І мене переселили до якогось мужика, який викупив всі СВ сам. Там я ще отримала порцію лекції "п'яні чоловіки потребують інтиму". Коли викликали начальника поїзда, цей товариш сказав, що хропів і тому мені заважав, і я тому втекла. Хоча інші сусідні СВ чули мій ор, але всі висловили тільки своє обурення шумом", - сказала Кушнір, додавши, що не хоче писати заяву в поліцію.

На публікацію ілюстраторки відреагував керівник з комунікацій пасажирської філії УЗ Олександр Шевченко. Чоловік попросив пасажирку уточнити деталі поїздки для проведення аналізу дій співробітників поїзної бригади.

"Провідник, на жаль, не може достеменно знати того, що відбувається за зачиненими дверима купе, але в разі скарги на домагання має викликати поліцію на найближчу станцію - такі випадки трапляються, на жаль. Якщо квиток вашого сусіда був електронний, ми його можемо відстежити і додати до заяви в поліцію", - написав Шевченко.

Представник УЗ запевнив, що компанія прискорить обладнання вагонів відеоспостереженням і можливістю бачити стать пасажира при покупці квитка онлайн. Шевченко також закликав пасажирів у подібних випадках одразу звертатися до правоохоронців.

"Оскільки нас читають зараз ще й інші пасажири, зайвий раз попрошу викликати в таких випадках поліцію негайно (через начальника поїзда в ідеалі, прибудуть до найближчої станції, вже налагоджена взаємодія), так набагато більше шансів швидко і ефективно все залагодити. Але розумію шок ситуації, тому спасибі, що взагалі цим поділилися!" - підкреслив він.

Відзначимо, що незабаром Надія видалила початковий пост через цькування, що звалилися на неї.