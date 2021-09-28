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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
29 сентября 2021, 15:00

У Росії другу добу поспіль рекордна смертність від COVID-19

У Росії за минулу добу 857 осіб стали жертвами пандемії коронавірусі COVID-19. Це другий антирекорд поспіль, повідомляє оперативний штаб у вівторок, 28 вересня.

Найбільше пацієнтів померло в Москві - 65, у Санкт-Петербурзі - 60, у Свердловській області - 41. Загальна кількість жертв COVID-19 у Росії досягла 206 388.

Також за добу виявлено 22 430 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. В цілому по країні їх число досягло 7 487 138.

Подолали наслідки коронавірусу 6 653 000 пацієнтів, у тому числі 18 456 за останню добу.

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