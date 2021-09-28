29 сентября 2021, 15:00 У Росії другу добу поспіль рекордна смертність від COVID-19 У Росії за минулу добу 857 осіб стали жертвами пандемії коронавірусі COVID-19. Це другий антирекорд поспіль, повідомляє оперативний штаб у вівторок, 28 вересня. Найбільше пацієнтів померло в Москві - 65, у Санкт-Петербурзі - 60, у Свердловській області - 41. Загальна кількість жертв COVID-19 у Росії досягла 206 388. Також за добу виявлено 22 430 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. В цілому по країні їх число досягло 7 487 138. Подолали наслідки коронавірусу 6 653 000 пацієнтів, у тому числі 18 456 за останню добу. Твитнуть Загрузка... Загрузка...