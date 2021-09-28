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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
29 сентября 2021, 16:00

Кабмін схвалив проект космічної програми України

Уряд підтримав проект державної космічної програми України на 2021 - 2025 роки. Її передадуть на розгляд у Верховну Раду, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський у Facebook у середу, 29 вересня.

За його словами, космічна програма передбачає:

  • здійснення космічної діяльності в інтересах безпеки та оборони;
  • створення космічних систем спостереження Землі;
  • впровадження космічних технологій на ринку послуг;
  • створення ракетно-космічної техніки;
  • наукові дослідження у сфері космічної діяльності;
  • правове, інформаційне, науково-методичне забезпечення заходів програми.

"Орієнтовний обсяг необхідних коштів на 2021 - 2025 роки становить 40,78 млрд гривень, у тому числі з державного бюджету 15,76 млрд гривень. Однак, за попередніми підрахунками, непрямі доходи у сфері економіки і додаткові переваги у сфері національної безпеки, державного управління та екології за цей період складуть більше 16 млрд гривень", - повідомив Уруський.

Фінансування державної космічної програми України здійснюватиметься за рахунок коштів, які були передбачені державним бюджетом.

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