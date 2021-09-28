Ляшко оцінив COVID-навантаження на медсистему

29 сентября 2021, 17:00

Наразі в лікарнях перебуває близько 18,5 тисячі пацієнтів з коронавірусом, ліжка з киснем зайняті на 42%. Про це в ході засідання уряду в середу, 29 вересня, повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.

"Станом на вчора на стаціонарному лікуванні перебуває майже 18 500 пацієнтів. Навантаження на систему охорони здоров'я залишається контрольованим, ліжка з киснем сьогодні зайняті на 42%", - сказав він.

Всього зараз для пацієнтів з коронавірусом підготовлено майже 41 тисяча ліжок, 97% з них забезпечені киснем.

Як уточнив міністр, реальна зайнятість COVID-ліжок з киснем на рівні 27%, або кожна четверта.