СБУ повідомила про підозру одному з убивць офіцера спецназу

29 сентября 2021, 17:30

За матеріалами контррозвідки СБУ повідомлено про підозру у державній зраді агентові ФСБ РФ. Про це повідомляється на сайті спецслужби в середу, 29 вересня.

Встановлено, що зловмисник входив до складу так званої "бойової двійки", яка в 2016 році здійснила вбивство спецназівця в Рівненській області. Підозрюваний приховано переправив з Росії зброю для скоєння злочину.

Інший учасник групи був затриманий в листопаді 2016 року за спробу перетину держкордону України. Суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення і призначив покарання у вигляді 12 років ув'язнення.

За даними слідства, двоє українських громадян було завербовано представниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-диверсійних завдань на шкоду державній безпеці України.

Встановлено, що в квітні 2016 вони прибули з РФ на територію нашої країни для збору інформації про військовослужбовців ЗСУ та працівників вітчизняних оборонних підприємств. Отриману інформацію агенти передавали своїм "кураторам".

Згодом учасники групи отримали завдання і здійснили вбивство українського офіцера військового підрозділу спецпризначення.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває досудове розслідування.