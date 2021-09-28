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Среда, 29 сентября 2021
19:00
Аспекти Зайнятості. Черговий випуск.
17:30
СБУ повідомила про підозру одному з убивць офіцера спецназу
17:00
Ляшко оцінив COVID-навантаження на медсистему
16:30
Меркель привітала Шольца з перемогою
16:00
Кабмін схвалив проект космічної програми України
15:00
У Росії другу добу поспіль рекордна смертність від COVID-19
14:30
У поїзді УЗ намагалися зґвалтувати відому іллюстраторку
14:00
Путін вийшов із самоізоляції - Пєсков
13:30
Президент вшанував пам'ять загиблих у Бабиному Яру
13:00
Працівники ВООЗ схиляли конголезок до сексу під час спалаху Ебола
12:30
В ЄС не можуть домовитися про вступ балканських країн
12:00
Від COVID щеплено ще понад 132 тисячі українців
11:30
Бабин Яр: СБУ відкрила архіви
11:00
Упродовж минулої доби, 28 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою.
10:30
Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина у Донецьку пані Таня Байєр побувала в районі операції Об'єднаних сил.
10:00
На Донбассе погиб военный из Харьковской области
09:30
МОЗ назвало сроки поступления в регионы инновационных COVID-лекарств
09:00
Прирост COVID в Украине близится к 10 тысячам
Вторник, 28 сентября 2021
16:00
Нацбанк сподівається на продовження програми МВФ
15:30
Затримали екс-чиновника бронетанкового заводу, який утік в ОРДЛО
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
29 сентября 2021, 19:00
Аспекти Зайнятості. Черговий випуск.
Про роботу Служби зайнятості в умовах коронакризи. Прем'єра.
Про роботу Служби зайнятості в умовах коронакризи
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