МОЗ назвало сроки поступления в регионы инновационных COVID-лекарств

29 сентября 2021, 09:30

До конца текущей недели каждая область Украины получит американские инновационные лекарства от коронавируса Бамланивимаб (Bamlanivimab) и Этесевимаб (Etesevimab). Об этом во вторник, 28 сентября, сообщил замглавы Минздрава Александр Комарида в Facebook.

"До конца этой недели бамланивимаб и этесевимаб должны доехать до каждой области. Как ими пользоваться - прописано в обновленном протоколе лечения ковида", - написал чиновник и добавил, что эти препараты можно назначать пациентам с COVID, которые не нуждаются в кислороде, но относятся к группе высокого риска тяжелого течения болезни.

Также Комарида отметил, что на днях Европейская комиссия подписала контракт на поставку упомянутых препаратов и рамочное соглашение о совместных закупках с фармацевтической компанией-производителем.