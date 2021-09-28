На Донбассе погиб военный из Харьковской области

29 сентября 2021, 10:00

В зоне ООС в воскресенье во время выполнения боевой задачи погиб 49-летний уроженец Харьковской области, командир ВСУ Молостов Виктор Михайлович. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в Сахновщинской территориальной громаде.

"26 сентября во время выполнения боевой задачи в зоне проведения ООС погиб наш земляк - старший солдат, командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Молостов Виктор Михайлович", - говорится в сообщении.

Церемония прощания с украинским защитником состоится завтра в 12:00 в с. Новоалександровка, информировали местные власти.

У бойца остались жена и двое детей.