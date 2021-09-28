Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина у Донецьку пані Таня Байєр побувала в районі операції Об'єднаних сил.

29 сентября 2021, 10:30

У рамках візиту представниця дипломатичного корпусу відвідала контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». Помічник Командувача об’єднаних сил полковник Володимир Оленчук здійснив супровід гості та доповів про поточну безпекову ситуацію в регіоні.

З інфраструктурою та функціонуванням контрольного пункту в’їзду-виїзду ознайомив ТВО начальника Луганського прикордонного загону полковник Богдан Ігнатюк.

– КПВВ «Станиця Луганська» здійснює щоденний піший пропуск громадян між підвладною Україні територією та тимчасово окупованою територією Луганської області. В середньому за день в обидва боки проходить близько 2-3 тисяч громадян, – розповів ТВО керівника прикордонного загону. – Завдяки трансформації КПВВ для громадян створюються зручні умови перетину лінії зіткнення. Але люди прагнуть безперешкодно рухатись по території своєї єдиної держави, так як було раніше до війни, – зазначив він.

Також Генеральний консул ФРН мала можливість спостерігати за завершальним етапом реконструкції КПВВ та відвідати нові павільйони дорожнього коридору, а також в супроводі представника СЦКК пройтись славнозвісним мостом, що веде до тимчасово окупованої території України.

– Я дуже надіюсь на те, що ця війна скоро закінчиться і ми повернемося назад до мирного Донецька, – зазначила пані Таня Байєр.

Штаб ООС