Бабин Яр: СБУ відкрила архіви

29 сентября 2021, 11:30

Архів СБУ в пам'ять жертв трагедії в Бабиному відкрив для громадського доступу документи спогадів у збірнику Бабин Яр. Спогади очевидців. Документи доступні за посиланням. Про це повідомляє телеграм-канал СБУ.

"Масові розстріли почалися 29 вересня 1941. За кілька тижнів там були закатовані і вбиті десятки тисяч безневинних дітей, жінок, чоловіків. Ми публікуємо спогади киянки Надії Горбачової, яка на момент розстрілів жила поблизу Бабиного Яру і стала вимушеним свідком тих страшних подій", - йдеться в повідомленні.

У свідченнях Надії Горбачової зафіксовано, що розстріли євреїв тривали кілька днів.