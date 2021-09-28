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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
29 сентября 2021, 11:30

Бабин Яр: СБУ відкрила архіви

Архів СБУ в пам'ять жертв трагедії в Бабиному відкрив для громадського доступу документи спогадів у збірнику Бабин Яр. Спогади очевидців. Документи доступні за посиланням. Про це повідомляє телеграм-канал СБУ.

"Масові розстріли почалися 29 вересня 1941. За кілька тижнів там були закатовані і вбиті десятки тисяч безневинних дітей, жінок, чоловіків. Ми публікуємо спогади киянки Надії Горбачової, яка на момент розстрілів жила поблизу Бабиного Яру і стала вимушеним свідком тих страшних подій", - йдеться в повідомленні.

У свідченнях Надії Горбачової зафіксовано, що розстріли євреїв тривали кілька днів.

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