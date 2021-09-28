Від COVID щеплено ще понад 132 тисячі українців

29 сентября 2021, 12:00

В Україні за день від коронавірусу вакцинувалися 132 246 осіб. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в середу, 29 вересня.

Напередодні одну дозу вакцини отримали 75 188 осіб, а завершили курс імунізації (отримали дві дози) - 57 058 осіб.

Протягом доби населення вакцинували 933 мобільні бригади, 3 219 пунктів щеплення, 370 центрів вакцинації.

З початку щеплювальної кампанії в країні було вакциновано 6 926 719 осіб, з них отримали одну дозу - 6 926 717 осіб, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 5 565 270.

Всього в Україні вже зробили 12 491 987 щеплень від коронавірусу