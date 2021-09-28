В ЄС не можуть домовитися про вступ балканських країн

29 сентября 2021, 12:30

Країни-члени Євросоюзу не можуть домовитися про гарантії щодо членства балканських країн, повідомляє Reuters.

На саміті ЄС планували повторити обіцянку, дану 18 років тому, про беззастережну підтримку європейської перспективи Сербії, Косова, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Албанії та Північної Македонії. Декларація повинна бути прийнята 6 жовтня.

Видання з посиланням на двох дипломатів повідомляє, що було проведено два раунди переговорів, але жодних домовленостей з цього питання досягти не вдалося.

Зазначається, що багаті країни ЄС, такі, як Данія, Франція і Нідерланди, побоюються повторення ситуації з приєднанням Румунії та Болгарії в 2007 році і некерованою міграцією, яка налаштувала багатьох британців проти ЄС. Болгарія виступає проти приєднання Північної Македонії через мовний спір - в Софії вважають македонську регіональним варіантом болгарської.

Також проблеми з гарантіями виникли на тлі загострення ситуації між Косовом і Сербією.

За словами високопоставленого дипломата ЄС, погіршення ситуації на Балканах пов'язано з втратою інтересу до регіону в столицях ЄС: "Вони повинні поводитися погано, щоб їх помітили".

Австрія, Італія, Хорватія, Словенія та країни Балтії, які виступають за розширення ЄС, дорікають Німеччині і Франції за те, що ті не можуть чинити тиск на Болгарію і переконати її зняти вето, повідомляє Reuters.