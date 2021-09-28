Працівники ВООЗ схиляли конголезок до сексу під час спалаху Ебола

29 сентября 2021, 13:00

Працівники ВООЗ причетні до ряду сексуальних злочинів у ДР Конго в 2018 - 2020 роках. До такого висновку прийшла незалежна розслідувальна комісія при ВООЗ, повідомляє Громадське в середу, 29 вересня.

Зокрема, понад 50 жінок у ДР Конго заявили про сексуальні домагання з боку представників міжнародних організацій та працівників, які прибули в країну для боротьби зі спалахом вірусу Ебола. В результаті, 29 постраждалих завагітніли, але більшість з них змусили зробити аборт.

Всього розслідувачі виявили 83 причетних до домагань, з них 21 співпрацював із ВООЗ.

Як пояснили жінки, їх споювали алкоголем, а потім таємно забирали в лікарні, де змушували займатися сексом.

Також деякі з працівниць гуманітарних місій у ДР Конго заявили комісії при ВООЗ, що їх домагалися і ґвалтували, обіцяючи в разі відмови звільнити або ж навпаки - пропонуючи велику зарплату або кращу роботу в разі згоди.

Своєю чергою, гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус вибачився перед жертвами домагань. За його словами, винним у домаганнях, чиї особи встановили, назавжди заборонили співпрацю з організацією; зокрема з чотирма працівниками достроково припинили договори. Він додав, що планує передати інформацію комісії в ДР Конго і державам, звідки родом причетні до домагань.

Спочатку влада Конго стверджувала, що приверне своїх винних громадян до відповідальності.

Відзначимо, що в ООН тривалий час борються з проблемою сексуальних злочинів, скоєних їх працівниками. У 2019 організація зафіксувала 175 заяв про домагання або зґвалтування, з них станом на липень 2020 року розслідували понад 140.