В Україні скоротилася кількість вакцинацій

30 сентября 2021, 09:30

В Україні за минулу добу від коронавірусу вакцинували 126 003 людини, що трохи менше, ніж днем ​​раніше. Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 7 000 533 особи. Всього в країні вже проведено понад 12,6 млн щеплень. Про це в четвер, 30 вересня, повідомляє прес-центр МОЗ.

Зокрема, за минулу добу вакциновано проти коронавірусу 126 003 людини. З яких першу дозу отримали 73 816 осіб, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 52 187.

Так, вчора населення вакцинували:

915 мобільних бригад,

3 029 пунктів щеплення;

348 центрів вакцинації.

Тим часом, з початку кампанії вакцинації було щеплено 7 000 535 осіб. З яких повністю імунізовані - 5 617 457.

У загальній кількості в країні проведено 12 617 990 щеплень.