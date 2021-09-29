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Четверг, 30 сентября 2021
15:30
Підписано документ про непідвищення тарифів на газ
14:30
Насуваються морози
14:00
Тарифи у новому опалювальному сезоні
13:30
У Сєвєродонецьку працюватиме притулок для постраждалих від насильства жінок з дітьми
13:30
Мінсоцполітики про субсидії у новому опалювальному сезоні
13:00
YouTube видалятиме відео з фейками про будь-які вакцини
13:00
Вчителі святкують професійне свято
12:30
Ердоган заявив, що купити С-400 Туреччину змушують США
12:00
На Донбасі загинув військовий
12:00
Як Верховна Рада ухвалила закон про олігархів?
11:30
У США закликають вагітних вакцинуватися від COVID-19
11:00
Протягом трьох місяців в країні знизиться кількість нелегальної продукції підакцизних товарів – Денис Монастирський
10:30
Поліцейські Донеччини затримали маріупольця, який вісім років переховувався від покарання на території РФ
10:00
На Донбасі сім обстрілів за добу
09:30
В Україні скоротилася кількість вакцинацій
09:00
На Львівщині перекинувся автобус з туристами
Среда, 29 сентября 2021
19:00
Аспекти Зайнятості. Черговий випуск.
17:30
СБУ повідомила про підозру одному з убивць офіцера спецназу
17:00
Ляшко оцінив COVID-навантаження на медсистему
16:30
Меркель привітала Шольца з перемогою
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
30 сентября 2021, 13:00
Вчителі святкують професійне свято
Подробиці в сюжеті.
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