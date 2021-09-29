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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Экономика
30 сентября 2021, 15:30

Підписано документ про непідвищення тарифів на газ

Уряд України, Нафтогаз України і Асоціація міст підписали Меморандум про взаєморозуміння, який повинен врегулювати проблемні питання в сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Підписання відбулося в четвер, 30 вересня, на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання зазначив, що "в основі цього меморандуму домовленість про те, що місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні в порівнянні з попереднім".

За його словами, також в меморандумі зафіксовано домовленість про "безперебійність поставок газу".

Крім того, передбачена фінансова підтримка місцевих громад "для безперебійної роботи теплокомуненерго і незмінності тарифів".

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