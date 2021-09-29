На Луганщині СБУ виявила схрон з 36 кг тротилу

У Щастинському районі Луганської області співробітники СБУ викрили тайник з великою кількістю вибухівки та бойових гранат. Схрон було приховано під землею у лісосмузі неподалік села Артема, у 6 км від лінії розмежування.
Оперативники СБУ вилучили із схованки:
-126 тротилових шашок загальною вагою 36 кг;
- 29 бойових гранат Ф-1, РГО, РГН, РГД;
- засоби ініціації вибухів.
Військові засоби ураження та вибухонебезпечні речовини знищено підрозділом піротехнічних робіт ДСНС.
Вивчаються дані щодо причетності диверсійно-розвідувальних груп проросійських НЗФ до закладення схованки з диверсійною метою.
Усього ж з початку цього року у межах заходів з протидії незаконному обігу засобів ураження СБУ вилучила на Луганщині близько 40 одиниць зброї, понад 240 вибухових пристроїв, понад 1,6 тис. одиниць боєприпасів.
3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Сєвєродонецьк