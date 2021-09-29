30 сентября 2021, 16:00 На Луганщині СБУ виявила схрон з 36 кг тротилу У Щастинському районі Луганської області співробітники СБУ викрили тайник з великою кількістю вибухівки та бойових гранат. Схрон було приховано під землею у лісосмузі неподалік села Артема, у 6 км від лінії розмежування. Оперативники СБУ вилучили із схованки: -126 тротилових шашок загальною вагою 36 кг; - 29 бойових гранат Ф-1, РГО, РГН, РГД; - засоби ініціації вибухів. Військові засоби ураження та вибухонебезпечні речовини знищено підрозділом піротехнічних робіт ДСНС. Вивчаються дані щодо причетності диверсійно-розвідувальних груп проросійських НЗФ до закладення схованки з диверсійною метою. Усього ж з початку цього року у межах заходів з протидії незаконному обігу засобів ураження СБУ вилучила на Луганщині близько 40 одиниць зброї, понад 240 вибухових пристроїв, понад 1,6 тис. одиниць боєприпасів. 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Сєвєродонецьк Твитнуть Загрузка... Загрузка...