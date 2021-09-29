МОЗ не бачить сенсу вводити локдаун

30 сентября 2021, 17:00

В Україні не вводитимуть локдаун, незважаючи на зростання захворюваності на коронавірус. Про це в четвер, 30 вересня, повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.

"Про жорсткий карантин чи локдаун мова не йде", - сказав він.

Ляшко відзначив, що поки рано говорити, що країна наближається до "червоної" зони.

За його словами, на цей момент навіть "помаранчевій" зоні не відповідає жодна з областей.

"Сьогодні вранці жодна з областей не відповідає ні "помаранчевому", ні "червоному" рівню. Хоча ще кілька днів тому в нас було сім-вісім областей, які були в "помаранчевому" рівні. Говорити про те, що ми наближаємося до "червоного" рівня в будь-якому регіоні - рано", - запевнив міністр.