На Львівщині перекинувся автобус з туристами

30 сентября 2021, 09:00

У Львівській області під час підйому на гору Високий Верх перекинувся туристичний автобус. В результаті постраждали п'ятеро людей. Про це в четвер, 30 вересня, повідомляє прес-центр ДСНС.

"29 вересня поблизу с. Волосянка Стрийського району на туристичному марші гори Високий Верх, водій автомобіля, який перевозив туристів (7 осіб), допустив перекидання, в результаті чого травмовано 5 осіб", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-центру, постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості були транспортовані, передані медпрацівникам і госпіталізовані.