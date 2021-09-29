Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Происшествия
30 сентября 2021, 09:00

На Львівщині перекинувся автобус з туристами

У Львівській області під час підйому на гору Високий Верх перекинувся туристичний автобус. В результаті постраждали п'ятеро людей. Про це в четвер, 30 вересня, повідомляє прес-центр ДСНС.

"29 вересня поблизу с. Волосянка Стрийського району на туристичному марші гори Високий Верх, водій автомобіля, який перевозив туристів (7 осіб), допустив перекидання, в результаті чого травмовано 5 осіб", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-центру, постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості були транспортовані, передані медпрацівникам і госпіталізовані.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: